Хранительница истории национальных костюмов

Назира Нурова из дагестанского Каспийска никогда не задумывалась, чтобы связать свою жизнь со швейным ремеслом.

Обращаться с машинкой, Назира, как и все девочки ее семьи, умела с детских лет, но найти в этом свою профессию и призвание не ожидала. Первый раз серьезно сесть за машинку решила, готовясь к концерту дочери, которая выступает в национальном танцевальном ансамбле.

— Нужно было сшить костюм, я обратилась к мастеру и, оказалось, что заказать такой костюм достаточно дорого. Решила попробовать сама. Я самоучка, мы в семье шили только для себя, профессиональных портных у нас нет. Конечно, никаких лекал у меня не было. Я, кстати, просила их у мастеров, кто занимается, купить даже хотела, но никто не согласился. Тогда я сама все сделала. И получилось! Хореограф, когда увидела мою работу, сказал: а давай на весь ансамбль сшей, — рассказывает Назира.

На стенах ее этно-лавки сейчас висит много различных эскизов национальных костюмов различного кроя. Ими вдохновляется мастерица. Назира рассказывает, что может долго рассматривать рисунок и потом придумать, как его усовершенствовать, как улучшить выкройку и как сделать работу менее затратной. Первое время кропотливая работа отнимала ни один час – только на газырницу (джигитская «разгрузка» для боеприпасов) уходило 4 часа. Сейчас этот элемент она может сделать буквально за 10 минут.

— В том, чтобы сшить костюм, по сути, нет ничего сложного. А вот «собрать» его – это уже надо посидеть над всеми аксессуарами. Недавно делала национальный наряд невесты для московского ресторана, вот на него ушло два дня.

Этно-мастерская у Назиры появилась не сразу. Еще шесть лет назад она шила дома, принимая заказы от танцевальных коллективов. Однажды за две недели успела изготовить двадцать костюмов: работала в свободное время, совмещая свое творчество с домашним бытом: Назира мама четырех детей. Вскоре ее искусные работы заметили в центре традиционной культуры и стали брать на выставки. Особой популярностью пользовались куклы ручной работы в национальных дагестанских костюмах. Их, кстати, Назира уже сшила более 300 штук и двух одинаковых найти невозможно, каждая эксклюзивна. Два года назад рукодельнице выделили помещение под мастерскую, где она стала не только шить, но и проводить экскурсии и давать мастер-классы.

— Сейчас ко мне приходят дети, я им рассказываю о наших традиционных костюмах, показываю, как они изготавливаются. Мастер-классы по ковроткачеству проводит моя свекровь. Рассказывает, как это делали раньше в Дагестане, девочек ведь уже лет с шести начинали этому обучать. Все бесплатно, конечно, это же наша культура, — рассказывает хозяйка.

Сейчас в мастерской Назире помогают две швеи и два помощника по сборке украшений – они, кстати, ребята с ДЦП. Назира говорит, что первое время они очень волновались, переживали, что что-то сделают не так, а потом «руку набили» и теперь быстро и ловко собирают элементы, работают и помогают ей, как резюмирует рукодельница, очень хорошо.

— В моей работе самое главное эмоции людей от результата, который они видят. Когда вижу радость, удовлетворение, что им нравится мое изделие –вдохновляюсь, хочется работать еще и еще.

Источник: https://kavtoday.ru/article/7238