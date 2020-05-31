Хранители наших дорог

Работников дорожных служб не зря относят к особой категории тружеников, ведь в любую погоду, в любое время суток на открытом пространстве круглый год они совершают свой тяжелый каждодневный труд, делая доступными дальние расстояния.

Рабочий день начинается у них ранним утром и заканчивается поздним вечером. Словом, задача сложная, работа ответственная. Не каждый справится и выдержит такой график и объем работы.

Сегодня в коллективе Агульского ДЭП №1 трудятся 17 человек. Все они профессионалы своего дела. Большинство сотрудников с опытом. Трудится и молодежь. Коллектив сплоченный, дружный, трудолюбивый.

Работа дорожника очень тяжелая, но в десять раз она тяжелее в горных районах, где частые камнепады и ливневые дожди.

Вот и на днях вдоль дороги от села Тпиг и до конца села Хутхул дружная команда Агульского ДЭП №1 очистила ливневки, забитые илом, песком, камнями, ветками, мусором.

Все мы должны помнить, что от состояния ливневок зависит состояние обслуживаемой территории. Ливневки защищают фундаменты строений, дорожные покрытия и газоны. И для нормального обслуживания она требует качественной очистки два раза в год: в начале весны и в конце осени. В каналах и отстойниках скапливается много мусора, оседает на дно песок и ил, мусор забивает трубы и работникам каждый раз приходится удалять эту грязь вручную из этих сооружений.

Сложную систему ливневой канализации тяжело обслуживать, а еще сложнее, когда ливневки забиваются не только из-за сезонных изменений и погодных условий, но и от рук недобросовестных граждан.

Команда также устранила дефекты дорожного покрытия, выполнив ямочный ремонт и ремонт барьерных ограждений. Покрасили и привели в порядок дорожные знаки, барьерные сооружения.

Луиза Гусукаева