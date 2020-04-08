Храм Мельпомены в режиме онлайн

Русский драмтеатр им. М.Горького в Махачкале на период всеобщей самоизоляции организовал трансляцию в режиме онлайн спектакля «Ханума». Это произошло в Международный день театра 27 марта.

Вопреки привычным овациям актеры театра получили тысячи просмотров в интернете. Также актеры театра проводят видео встречи, чтение в режиме онлайн произведений литературы, музицируют и все для того, чтобы представить для аудитории театра новые возможности знакомства с любимым искусством, не выходя из дома.

По словам директора театра Тимура Магомедова, при таком формате спектаклей нужно не просто привлечь аудиторию, но и удержать ее.

Теперь каждый пользователь сервера «Инстаграм» на официальной странице театра https://www.instagram.com./dagrusteatr./. или по ссылке http://dagrusteatr.ru/. может посмотреть известные спектакли, поучаствовать в беседе с любимыми актерами и открыть для себя еще неизведанный театральный мир.