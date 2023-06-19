Хозяйства Дагестана перегнали на летние пастбища более 1 миллиона голов МРС

Животноводы Дагестана перегнали с земель отгонного животноводства на летние пастбища более 70% поголовья.

Всего с отгонных земель планируется вывести более 1,4 млн голов мелкого рогатого скота, более 1 млн голов уже перегнаны. Из них около 200 тыс. голов вывезены автотранспортом, еще почти 850 тыс. голов — гоном. Также, на летние пастбища выведены 24,2 тыс. голов крупного рогатого скота и 450 лошадей.

Хозяйства Дахадаевского, Ахтынского, Хивского, Шамильского, Хасавюртовского, Кизлярского, Казбековского районов полностью завершили вывод скота с отгонных земель, продолжают эту работу хозяйства Кулинского, Левашинского, Акушинского и Тарумовского районов.

Перегон скота сопровождается проведением ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий.