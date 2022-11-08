Хороший импульс в туристическом направлении

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в горных районах Дагестана и в Махачкале до конца текущего года откроются 10 модульных гостиниц.

Как отмечает политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой: «В условиях быстрорастущего спроса туризма, модульные гостиницы эффективно решают проблему размещения туристов. Особенно важно отметить, что модульные комплексы будут преимущественно в горных районах, так популярны среди туристов. Кроме всего прочего, такие модульные переносные объекты, не стационарны, а значит не портят природу и легки в эксплуатации. Уверен, что развитие туристической инфраструктуры в таком направлении даст хороший импульс развития всей программе туристического направления».

Несомненно, данное решение властей Дагестана можно только приветствовать. Основное преимущество модульных конструкций заключается в быстром их возведении.

К следующему туристическому сезону необходимо построить в горах сеть таких гостиниц с большей географией. Они принесут свои ощутимые экономические результаты. Это еще и дополнительные рабочие места для местного населения.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»