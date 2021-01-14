Холодовый центр площадью в 500 кв.м. открыли в Махачкале

14 января в РЦИБ города Махачкалы открыли холодовый центр на 14 холодильных установок для хранения вакцины. В церемонии открытия приняла участие и врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, которая отметила, что возведение объекта было запланировано до пандемии, однако его строительство стартовало летом прошлого года уже в период пандемии. Также по словам министра в республике развернута полная транспортная сеть с привлечением спецтранспорта для доставки препаратов при соблюдении необходимых температурных параметров.

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