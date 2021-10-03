Холода в Агуле пришли ровно по календарю

С наступлением осенне-зимнего периода сразу установилась промозглая погода с ветром и осадками. Однако для энергетиков муниципалитета это не стало неожиданностью, поскольку были проведены своевременные подготовительные мероприятия к сезону отопления. Традиционно особое внимание в этом вопросе уделяется обогреву учреждений образования и здравоохранения. По словам специалистов, отопительный сезон в организациях социальной сферы начнется в штатном режиме согласно плановому расписанию. Важно, что проведение подготовительных мероприятий позволит избежать внештатных ситуаций непосредственно в период холодов. Особенно это актуально в школах, где от комфортной температуры зависит здоровье и успехи молодых граждан.

Батитай Габибулаева