Ход строительства всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Дербентском районе обсудили в Правительстве Дагестана

Под руководством вице-премьера Дагестана Муслима Телякавова в пятницу, 19 мая, прошло заседание рабочей группы по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны, созданной на территории Республики Дагестан.

Открывая работу заседание, зампред напомнил, что между Правительством Дагестана, Минэкономразвития России и АО «КАВКАЗ.РФ» подписан протокол о намерениях по созданию всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер» на территории Дербентского района и дорожной карты по его развитию.

«Данная дорожная карта легла в основу комплекса мероприятий, утвержденного соглашением от 9 декабря 2022 года о создании туристско-рекреационной особой экономической зоны в регионе. На сегодняшний день разрабатывается мастер-план развития территории, где планируется строительство инженерной внутриплощадочной и туристической инфраструктуры.

В рамках проекта предполагается обустройство береговой полосы протяженностью 6 км, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, строительство новой туристской инфраструктуры», — отметил Телякавов.

Далее слово предоставили представителям органов исполнительной и муниципальной властей, ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных в дорожной карте. Они рассказали, какая работа проведена по инвентаризации земельных участков и объектов недвижимого имущества с целью определения границ и состава земельных участков для включения в ОЭЗ.

По словам первого заместителя министра туризма и НХП РД Абдулы Магомедова, в марте текущего года состоялось совместное совещание с Кавказ РФ, по его результатам был принят протокол, состоящий из 19 пунктов.

«4 из них можно считать исполненными, 9 частично исполненными, а по остальным есть вопросы, которые нам необходимо обсудить и предпринимать меры. Необходимо было провести мероприятия по инвентаризации земель, находящихся в федеральной собственности, установить правообладателей объектов, расположенных на земельных участках, планируемых к включению в границы ОЭЗ, а также определить законность нахождения данных объектов на территории и согласовать алгоритм освобождения земельных участков от этих объектов. Сейчас частично эту работу проводит Дербентский район. Помимо этого, нужно было провести мероприятия по внесению в ЕГРН актуальных сведений о местоположении автомобильной ведущей к ОЭЗ», — рассказал Магомедов.

Отдельно на заседании рассматривался вопрос переноса береговой линии Каспийского моря для устранения пересечений границ с земельными участками, предполагаемых к включению в ОЭЗ и приведение ее в соответствие с фактическим урезом воды Каспийского моря. Он будет решаться совместно со специалистами Западно-Каспийского бассейнового водного управления, планируется составить пошаговую схему и начать активные действия.

В свою очередь, заместитель главы муниципального района «Дербентский район» Сафтар Саттар-заде озвучил проблемы, с которыми они столкнулись при выполнении работ по инвентаризации земельных участков и рассказал, как муниципалитет планирует их решать.

Выслушав докладчиков, Муслим Телякавов подчеркнул, что Правительством республики взяты на себя обязательства по созданию ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» и поручил ответственным органам обеспечить выполнение комплекса мероприятий в обозначенные сроки.