Ход строительства очистных сооружений в Буйнакске обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Под руководством главы республиканского кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова в пятницу, 2 июня, состоялось совещание по вопросу реализации проекта «Строительство канализационных очистных сооружений в городе Буйнакске».

Было отмечено, что в настоящее время в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в целях создания необходимой для республики инженерной инфраструктуры запланировано проектирование канализационных очистных сооружений в г. Буйнакске.

Вместе с тем, как напомнил премьер-министр Дагестана, учитывая отсутствие в основных населенных пунктах республики централизованной системы канализации, недостаточностью мощностей коллекторов и значительного износа технологического оборудования Минэкономразвития России были поддержаны заявки республики и приняты решения о расширении, реконструкции и строительстве очистных сооружений в городах Буйнакск, Хасавюрт, Дагестанские Огни, Дербент.

В 2021 году между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан было подписано Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе на проектирование объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в г. Буйнакск I этап 20 тыс. куб. в сутки».

В рамках совещания обсуждены вопросы выполнения проектных и изыскательских работ по указанному объекту.

В обсуждении приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц, глава Буйнакска Исламудин Нургудаев, представители Минстроя РД, Росимущества и другие.