Нацпроекты в РД

Ход реализации проекта «Социальный контракт» в городе Каспийске проинспектировала Изумруд Мугутдинова

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Врио министра социального развития Дагестана Изумруд Мухутдинов проинспектировала ход реализации мероприятий в рамках программы «Социальный контракт». Данная программа позволила заключить социальные контракты по четырём направлениям на общую сумму восемьсот семьдесят миллионов рублей. Это своего рода соглашение, которое заключается между ОСЗН и малоимущими гражданами на безвозмездное предоставление денежных средств или иных видов помощи. В программе принял участие Камиль Гасанов. Житель города Каспийска смог с помощью «Социального контракта» открыть цех по производству гипсовой лепнины. Изумруд Мугутдинова осмотрела производство и побеседовала с индивидуальным предпринимателем и предложила поддержку министерства в дальнейшем сопровождении проекта.

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