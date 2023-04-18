Ход реализации поручений Главы РД по развитию сельского хозяйства обсудили в Правительстве Дагестана

Под руководством Председателя Правительства РД состоялось совещание по вопросу исполнения протокольных поручений Главы РД Сергея Меликова, данных в 2022 году, касательно актуальных вопросов стратегического развития АПК Республики Дагестан. В общей сложности были даны 24 поручения.

Как сообщил в рамках совещания министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, по поручению Главы Дагестана обновлён состав Совета при Главы РД по развитию АПК.

Говоря об исполнении поручения о принятии мер по вовлечению неиспользуемых сельхозземель в сельхозоборот, министр отметил, что в течение 2023 года было введено в оборот около шести тысяч гектар земель сельхозназначения.

«На сегодняшний день в республике более 33 тысяч га неиспользуемой пашни, из них в 2023 году запланировано ввести в оборот около 6 тысяч гектар», — сообщил Аджеков.

Кроме того, был составлен реестр сельхозтоваропроизводителей в товарном секторе, которые планируют выращивать овощи на открытом грунте. На данный момент в реестр входят более шестидесяти хозяйств.

В числе поручений и необходимость обеспечения соответствующих весенних полевых работ на землях общей площадью около 380 тысяч гектаров.

По итогам совещания, премьер дал ряд рекомендаций Министерству сельского хозяйства и продовольствия РД.