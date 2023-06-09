Ход реализации мероприятий в сфере обращения с ТКО обсудили в Правительстве Дагестана

Под руководством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло заседание рабочей группы по реализации основных мероприятий в сфере обращения с отходами производства на территории региона.

В рамках него премьер заслушал отчеты ответственных ведомств по реализации Плана мероприятий по созданию инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов обращения с ТКО, создание и эксплуатация которых предусмотрены концессионными соглашениям между Правительством РД и ООО «Республиканский экологический оператор».

Курирующий отрасль вице-премьер Нариман Абдулмуталибов рассказал главе кабмина, на какой стадии строительство подъездных дорог, обеспечение водоснабжением и электроснабжение, а также по каким причинам происходят сдвиги утвержденных сроков. В ходе заседания также было озвучено, что на сегодняшний день существуют сложности по обеспечению объектов электроэнергией и подъездными дорогами.

Выслушав всех докладчиков по теме, премьер подверг жесткой критике ответственных исполнителей и поручил вице-премьеру Нариману Абдулмуталибову усилить контроль и обеспечить выполнение всех пунктов плана мероприятий по строительству мусороперерабатывающих заводов строго в установленные сроки.