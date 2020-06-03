Ход подготовки к общероссийскому голосованию обсудили на Совете Безопасности Дагестана

2 июня под руководством Главы Дагестана прошло заседание Совета Безопасности РД. По ВКС было обсуждено проведение призывной кампании в ситуации режима повышенной готовности.

И.о. военного комиссара республики Александр Шеболдаев доложил о крайне низкой явке граждан на призывные комиссии, что подтвердилось в ходе анализа работы муниципалитетов за апрель-июль текущего года.

С докладом о подготовке к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ выступил руководитель Избиркома РД Магомед Дибиров. По его словам, задействованных в процессе подготовки территориальных избирательных комиссий 54. Граждане, зарегистрированные до начала этого года, будут иметь возможность проголосовать. В республике 1697 825 избирателей. Желающие смогут проголосовать досрочно, за шесть дней до открытия голосования, а в труднодоступных и отдаленных местностях голосование проведут досрочно – за пятнадцать дней до официальной даты.

Как отметил докладчик, совместно с Роспотребнадзором ЦИК определил рекомендации по профилактике коронавируса для избирательных комиссий, голосующих, наблюдателей и СМИ.

Для этого оборудованы площадки и специальные места с целью изоляции людей, утверждены схемы передвижения граждан, участники процесса будут обеспечены СИЗ и дезрастворами и др.

По словам Дибирова, средства защиты и антисептика должны быть закуплены регионом до 10 июня. На что Владимир Васильев поручил кабмину проконтролировать этот вопрос.

Председатель регионального парламента РД Хизри Шихсаидов, выступая перед присутствующими, заявил, что поправки нацелены на повышение уровня жизни людей, поэтому и было озвучено желание при улучшении положения с COVID-19 провести реформы в здравоохранении, образовании, социальной и других сферах.

Затем руководитель регионального Роспотребнадзора обратил внимание на профилактические рекомендации, озвученные Дибировым. Николай Павлов дал предложение включить раздел противоэпидемических мероприятий в план мероприятий проведения голосования. Такая инициатива была поддержана руководителем региона.