Ход подготовительных мероприятий к фестивалю «Дни Белых журавлей» обсудили в Правительстве Дагестана

Вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов провёл совещание по подготовке и проведению тридцать шестого Международного Гамзатовского литературного фестиваля «Дни Белых журавлей». Данное мероприятие даст старт празднованию столетия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Фестиваль будет проходить в Дагестане под эгидой ЮНЕСКО с 6 по 10 сентября. Подробно о подготовке к фестивалю рассказала Зарема Бутаева. Министр культуры Дагестана отметила, что программа фестиваля включает тематические круглые столы, поэтические чтения, семинары, встречи писателей. «Отправной точкой чествования векового юбилея станет Пленум Союза писателей России во главе с Председателем Союза писателей России Николаем Ивановым. С 6 по 8 сентября в Театре поэзии будет открыта фотовыставка «Поэт аула и планеты». По итогам совещания, Телякавов дал ряд поручений и рекомендаций.