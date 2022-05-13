Ход капитального ремонта лицея в селе Дылым оценил Абдулмуслим Абдулмуслимов

Ход ремонтных мероприятий в лицее села Дылым оценил Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в Казбековский район Республики Дагестан. Рабочие на объекте полностью обновляют стены, потолки, будет проведена облицовка здания, а также все необходимые внутренние ремонтные работы. По словам директора лицея Язрапат Юсуповой, на данный момент ремонтные мероприятия проходят на первом этаже объекта. По итогам посещения, Председатель Правительства поручил Первому вице-премьеру РД Манвелу Мажонцу проработать вопрос строительства нового корпуса школы с пищевым блоком. В настоящий момент имеющийся в школе пищеблок не только устарел, но и не соответствует количеству учащихся.

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