Хочбар Баркаев: «В Послании были затронуты вопросы молодежи»

Председатель Молодежного парламента при Народном Собрании Хочбар Баркаев прокомментировал Послание Главы Народному Собранию.

«Сегодня Глава Дагестана в своем Послании затронул важные социальные вопросы жителей нашей республики. Особо хотелось бы отметить то, что в Послании были затронуты вопросы молодежи, особенно созданное всероссийскую организацию «Движение первых» и обратил внимание глав муниципальных образований и ведомств чтобы всяческие помогали развитию этой организации.

Также глава республики подчеркнул участие нашей молодежи во всероссийских форумах, а также обратил внимание на ежегодный форум, который проводится у нас в республике – «Каспий».

Особое внимание руководитель Дагестана обратил на школьные образовательные программы, особенно выделил Сулейман-Стальский район, в котором организована работа по дополнительному образованию по 20 направлениям, и рекомендовал другим муниципальным образованиям перенять у них опыт. Мы, Молодежный парламент, молодежь, со своей стороны поддерживаем эту идею.

Если каждый муниципалитет возьмет на вооружение данный посыл главы, ситуацию можно изменить для того чтобы у нас в будущем были квалифицированные кадры во всех направлениях», — сказал Хочбар Баркаев.