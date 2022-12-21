Хлопок будет выращиваться в Дагестане в промышленных масштабах

Минсельхоз России сообщил о том, что инициатива выращивания хлопка в промышленных масштабах в Дагестане получила одобрение на федеральном уровне.

Уже в 2023 году площадь под хлопком в республике будет увеличена до 1 тысячи гектар. На данный момент пилотные проекты уже успешно реализуются в Ногайском и Кизлярском районах. В целях определения оптимальных территорий для культивации данной культуры будут засеяны 12 сортов хлопка в разных районах Дагестана.

По словам Председателя Правительства РД, выращивание хлопка имеет несомненную актуальность и экономическую целесообразность. Абдулмуслим Абдулмуслимов добавил, что хлопок используется не только в текстильной отрасли, но и в получении пороха.