Хлеба «лесным» и 5 лет колонии

Эта история о том, как притягивает незанятых молодых и горячих людей романтизм и идеология, губительные для себя и общества. 19-летний парень Арсен Кадиров пошёл в лес за дровами, где встретил своего троюродного родственника, задолго до того примкнувшего к «лесным».

В то время в Цунтинском районе много ребят уходило в это направление. Тяжёлые были времена. Не проводилась антитеррористическая работа, и молодёжь легко поддавалась пагубному влиянию радикалов.

Так и Арсен: сначала не смог отказать родственнику в хлебе, а после начал систематически снабжать «лесных» продовольствием.

Все тайное рано или поздно становится явным, так и незаконные действия молодого человека обнаружились. Арест. Суд. 5 лет колонии.

Дома остались ждать родители и жена, которая спустя несколько месяцев родила ему сына. Арсен говорит, что это придало ему сил: будучи в колонии он овладел профессией автослесаря. Вышел на свободу, где познакомился с уже шестилетним сыном. Планирует переезд в город, так как в горах нет работы.

Арсен Кадиров рассказывает, что по молодости не понимал, что своим выбором превращает себя в пушечное мясо — разменную монету для тех, кто наживается на пагубной идеологии и наивности молодых ребят.

Жалеет. Но настроен оптимистично: надеется, что у него будет большая семья и планирует жить созидательным трудом. Советует молодым ребятам осознанно делать выбор в любом возрасте и ценить жизнь, как свою, так и чужую.