Политика

Хизри Шихсаидов считает позицию Президента на международной арене достойной

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Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, комментируя Послание Президента страны Владимира Путина отметил, что «очень достойно прозвучали вопросы авторитета страны» на международной арене. В частности, вопросы обеспечения безопасности и мира для России и россиян.

Также спикер положительно оценил решения, принятые относительно поддержки семей с детьми, преподавателей среднего профессионального образования.

Шихсаидов подчеркнул и вопрос поддержки региональных созидательных проектов инфраструктурными кредитами, на которые в ближайшие 2-3 года будет выделено порядка 500 млрд рублей, которые будут распределяться по принципу «меньше долгов — больше кредитов».

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