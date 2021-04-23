Хизри Шихсаидов считает позицию Президента на международной арене достойной

Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, комментируя Послание Президента страны Владимира Путина отметил, что «очень достойно прозвучали вопросы авторитета страны» на международной арене. В частности, вопросы обеспечения безопасности и мира для России и россиян.

Также спикер положительно оценил решения, принятые относительно поддержки семей с детьми, преподавателей среднего профессионального образования.

Шихсаидов подчеркнул и вопрос поддержки региональных созидательных проектов инфраструктурными кредитами, на которые в ближайшие 2-3 года будет выделено порядка 500 млрд рублей, которые будут распределяться по принципу «меньше долгов — больше кредитов».