Хизри Шихсаидов проинспектировал строящиеся соцобъекты Буйнакска

17 декабря Председателем Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым был проведен рабочий визит в ряд социальных объектов, что строится в Буйнакске. Совместно с Хизри Шихсаидовым в инспектировании приняли участие депутаты Народного Собрания республики.

Глава Буйнакского района Камиль Изиев сначала продемонстрировал участковую больницу села Кумух, которая уже завершена и ожидает поставки медоборудования для ввода в эксплуатацию. В больнице имеется 17 коек и предусматривает приём 50 пациентов в день. Как высказался главврач районной больницы Батыр Омаров, здесь доступна реализация детского отделения, для этого достаточно получение разрешения Минздрава Дагестана.

В этом же селе было проинспектировано строительство детского сада, способного принять до 120 воспитанников. Сдача объекта несколько затянулась по объективным причинам.

Также делегация посетила село Буглен Буйнакского района, где предстояло торжественное открытие детской площадки. Инициатива строительства принадлежала также Хизри Шихсаидову.

В завершении визита в Буйнакск Хизри Шихсаидов выразил довольство уровнем реализации строительных объектов социальной сферы Буйнакска. В свою очередь Камиль Изиев поблагодарил спикера за его внимание к району.