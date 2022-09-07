Хизри Алхаматов: «Мои ямальские друзья были потрясены красотой Дагестана»

— В Дагестан я приезжаю каждый год, и изменения налицо: этим летом в республику массово поехали туристы из других российских регионов. Изюминкой нашего края является разнообразие его кластеров, гости с самыми разными представлениями о летнем отдыхе найдут здесь то, что интересно именно им.

В этом плане было очень интересно выслушать впечатления моих друзей, жителей ЯНАО, которые впервые побывали в наших краях. Не стану скрывать: они были потрясены красотой Дагестана. Эти наши гости побывали как в приморской зоне, так и выдвигались в горную часть республики, в частности, они посетили Шамильский район.

Сразу скажу: у нас не те отношения, чтобы они говорили, как бы пытаясь подстроиться под меня (говоря то, что мне было бы приятнее услышать). Нет, и, кстати, критика из их уст тоже звучала. В частности, они подметили местами неубранный мусор.

Но и это было сказано на контрасте с позитивом: мол, в Дагестане есть далеко не только мусор. В их случае восторги были связаны с красотой нашей природы, с яркими красками летнего сезона, с гостеприимством местных жителей и качеством нашей кухни, которые многие туристы с радостью ставят на первое место в стране.

Обратите внимание: я уже перечислил различные направления туризма, в том числе и так называемый гастрономический. Люди разные, один приехал загорать на море, другой интересуется экзотическими селами, ему любопытно посмотреть своими глазами, как изготавливают кувшины или изделия по металлу.

Другая категория путешественников – любители истории и старины. Древняя крепость, старинное здание, руины объекта, которому много веков… Это то, что их манит. А также посещение музеев, конечно. Готов ли Дагестан удовлетворить и такой спрос? Конечно, ведь именно в нашей республике расположен Дербент, один из древнейших городов России.

А вот еще одно направление, которое может быть очень интересно множеству гостей, – пеший и горный туризм. Это весьма распространенное во многих регионах занятие: путнику хочется именно пешком передвигаться от базы к базе, от села к селу, от каньона к другому ущелью.

В чем, как говорится, фишка, почему пешком, а не на транспорте? А в том-то и дело, что таким путешественникам удовольствие приносит именно пеший переход: свежий воздух, полезная физическая нагрузка, живописные пейзажи, фотоснимки.

Другое дело, что в странах и регионах с наработанной инфраструктурой туризма такие пешие горные тропы тщательно оборудованы: таблички, указатели, направления, маршруты, интересная информация о местности… И, конечно, предупреждения об опасных местах. На наиболее угрожающих участках – ограждение.

Горный Дагестан с его красотами и видами с вершин – это просто лакомый регион для таких ходоков. И для них тоже – любителей активного отдыха, как их иногда называют.

Суммарное впечатление моих друзей о республике – твердая «четверка». И это регион, который только-только делает первые шаги по развитию туристической инфраструктуры.

Я бы еще упомянул эффект «народной почты»: турист, который возвращается из Дагестана к себе в Салехард (Кострому, Челябинск…) – и рассказывает своим знакомым, соседям, коллегам, в каком живописном и гостеприимном краю он побывал. Побуждая их следующим летом также открыть для себя Дагестан.

Что касается озвученного вчера проекта курортной зоны в Каякентском районе, в поддержку которого на заседании Госсовета во Владивостоке высказался президент Путин, я считаю его очень перспективным и реалистичным.

О подробностях проекта рассказал глава региона Сергей Меликов. Уверен, между частными инвесторами даже возникнет конкуренция за возможность вложиться в этот бизнес. Потому что этот участок побережья сам по себе выглядит очень заманчиво: чистый песок, мелкое дно, близость Дербента, а также горные локации в паре часов выезда. С появлением жилой зоны туда хлынет масса отдыхающих.

Озвучу одно условие: инвестор не должен сталкиваться с проблемами организационного характера: чья земля, кто хозяин, споры, судебные тяжбы, волокита…

Могу поделиться прогнозом: новый каякентский курорт оттянет на себя значительную часть привычной сочинской аудитории. Потому что по природным условиям Дагестан не уступает сочинскому направлению, а по ценам заметно выигрывает (для многих гостей это немаловажно).

Я заметил и такое обстоятельство. Если еще несколько лет назад наша республика ассоциировалась с понятиями экстремизма и терроризма, то сейчас это в прошлом: основной акцент в отзывах идет на красоту местности и варианты отдыха. Кстати, одна из жительниц Ямала, побывавшая в республике, утверждала впоследствии, что это самое гостеприимное место за все время ее путешествий.

И если к нынешним козырям Дагестана добавится еще и современная инфраструктура (а в Каякентской зоне, насколько я понимаю, будут возводиться отели как бизнес-класса, так и средней категории), то приток гостей в республику будет существенно расти.

Источник: Молодежь Дагестана