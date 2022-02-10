Хивский район перевыполнил план по вакцинации

В эти дни ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилировалась, нет сильных перепадов. Положение в республике пока остается сложным, но, думаю, через неделю мы будем наблюдать улучшение статистики. Нужно отметить, что сезонные вирусные болезни также ухудшают картину.

Процент вакцинированных уже перевалил за 60, но все еще темпы недостаточны для скорейшего достижения коллективного иммунитета. В связи с этим необходимо отметить, что определенные муниципалитеты не спешат улучшать показатели по иммунизации, тогда как лидерующий по вакцинации муниципалитет — Хивский район перевыполнил план и достиг показателя 102,92%. Так что, есть куда стремиться и с кого брать пример.

Камиль Мирзоев, и.о.гл.редактора «Вести Агула»