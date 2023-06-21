Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне спецоперации

Хирург городской клинической больницы города Махачкалы Магомед Магомедов, работающий в госпитале в зоне специальной военной операции, награжден медалью «За спасение погибавших», сообщил главный врач больницы, депутат Народного Собрания Дагестана Хаджимурад Малаев.

«Когда я недавно, в День медика, говорил о настоящих врачах, … я, конечно, одним из таких представлял моего коллегу и хирурга нашей первой городской больницы Магомедова Магомеда Магомедгабибовича. Каждый день Магомед и другие фронтовые медики рискуют собственной жизнью, оказывают необходимую помощь раненым, выносят их с поля боя, доставляют в госпитали. … Я искренне поздравляю нашего героя с заслуженной государственной наградой – медалью «За спасение погибавших», – написал Малаев в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки Магомедов вместе с другими врачами прифронтового госпиталя в ДНР выполняет десятки операций. Так, недавно он вместе с ассистентом спас бойца с осколком возле сердца.

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