Хирург Шамиль Абдулмеджидов ежедневно спасает десятки жизней бойцов на СВО

Уроженец села Мекеги Левашинского района, капитан медицинской службы Шамиль Абдулмеджидов с самого начала СВО спасает жизни бойцов на передовой. Он с детства слушал истории брата и дяди о службе и был свидетелем формирования отрядов самообороны в его селе в конце 90-х. Тогда он и решил стать военным и начал изучать оружие.

«Помню как я, будучи учеником старших классов в школе, изучая учебник по национальной военной подготовке, написанной для советских школьников 10 класса, ходил в поле и отрабатывал некоторые упражнения, такие как метание гранаты и отрывка окопа для стрельбы лёжа, с колена и стоя», — рассказывает капитан медицинской службы.

После Даггосмедуниверситета Шамиль подписал контракт с Минобороны РФ. Ценность жизни осознал с начала спецоперации.

«Понюхав запах пороха, понял, что нужно ценить каждое мгновение жизни. По возможности чаще, чем прежде, звоню маме, жене, детям, друзьям, потому что не знаешь, будешь ли жив на следующий день», — отмечает Абдулмеджидов.

Боец удостоен медалями «За спасение погибавших» и «За укрепление боевого содружества».