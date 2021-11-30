Хирург Рамазанов Рамазан Магомедович из селения Дулдуг Агульского района

Рамазан Магомедович Рамазанов — хирург от Бога. Его профессиональное мастерство известно далеко за пределами города, в котором он работает. Золотые руки доктора спасли сотни пациентов со всей Кубани, из других регионов России, в том числе из родного ему Агульского и других районов Дагестана. На его счету тысячи блестяще проведенных операций.

Приводим несколько отзывов в адрес нашего земляка, которые с искренней человеческой простотой и благодарностью характеризируют нашего земляка, выходца из селения Дулдуг Агульского района, хирурга Медицинского центра «Лекарь» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края Рамазанова Рамазана Магомедовича.

«Хотелось бы оставить свой отзыв о замечательном докторе, человеке с большой буквы Рамазанове Рамазане Магомедовиче. О таких говорят — врач от Бога! От первого приема и до выздоровления ты чувствуешь доброе, чуткое и профессиональное отношение. Даже спустя время он расспросит о твоём здоровье и даст совет. Спасибо Вам, дорогой доктор, за то, что Вы есть! Здоровья Вам и Вашим близким на многие лета!»

«Огромное человеческое спасибо Рамазану Магомедовичу. Здоровья ему, долгих лет жизни и работы на благо людей. Записалась на гастроскопию к Рамазану Магомедовичу и очень рада, что попала на процедуры именно к этому доктору. Переживала и сильно боялась, потому что слышала от знакомых, какое это неприятное обследование. Всё прошло спокойно, неторопливо, во время обследования меня успокаивали, помогали не паниковать. После осмотра дали рекомендации по поводу лечения и питания. Буду рекомендовать своим знакомым делать гастроскопию у Рамазана Магомедовича».

«Я к Рамазану Магомедовичу пришла с внуком, обратились с новообразованием на ноге. Операция прошла успешно. Внуку сделали обезболивающий укол, ребенок ничего не почувствовал, вел себя спокойно и непринужденно. Врач и медсестра относились к ребенку с заботой, терпением и пониманием. За что им обеим огромное спасибо и уважение! Все очень профессионально, с вниманием и пониманием. Очень уважительное отношение и все по-простому и доступно поясняет. Большое спасибо, здоровья, долголетия!»

«Обратилась к Рамазану Магомедовичу по поводу остеохондроза поясничного отдела. Доктор внимательно осмотрел и предложил сделать блокаду. Какое облегчение я почувствовала после процедуры, пришла с помощью дочери, а ушла своими силами. Очень понравилось, что доктор умеет выслушать пациента, дать нужные рекомендации. Хочется ещё раз поблагодарить Рамазана Магомедовича за его нелёгкий труд и пожелать ему здоровья и долгих лет работы».

О таких людях как хирург Рамазан Магомедович Рамазанов нельзя говорить вскользь, мимоходом. Наоборот, хочется знать как можно больше об их жизни, работе.

Ведь скольким людям этот врач продлил жизнь, скольких буквально вытащил с того света! И живут они, радуясь общению с близкими, друзьями, неся в сердце вечную благодарность спасшему их человеку. А человек этот – плоть от плоти нашей земли, хотя и давно живет вдали от Дагестана. Выдающемуся хирургу, кандидату медицинских наук Рамазану Рамазанову через два года исполнится 70 лет. Почти полвека он не выпускает из рук скальпель, а в последние годы – эндоскоп. Тысячи успешных операций, постоянное самосовершенствование, обмен опытом с коллегами, в том числе с зарубежными, дружная семья – вот она, жизнь хирурга.

Окончил Дагестанский государственный медицинский институт. По распределению попал в Марийскую республику. Первая операция – пришлось удалять аппендицит рожавшей женщине. Не дрогнула рука начинающего хирурга, и все закончилось благополучно.



Ординатура, аспирантура, защита кандидатской диссертации, дни и ночи практики в одной из районных больниц Татарстана, затем работа в Астрахани… Рамазан Магомедович набирался опыта, осваивал новые медицинские технологии, брался за сложные операции. Боль и страдания пациентов он всегда, и сегодня, принимает близко к сердцу. Но нужно спасать жизнь! В экстренных случаях необходима решительность, перед плановой операцией – не сомневаться в диагнозе. Доктор признается, что всегда волнуется перед сложными операциями, чувствует на своих плечах груз высочайшей ответственности.



11 июля 1986 года Рамазан Рамазанов впервые заступил на дежурство в Славянской ЦРБ. На Кубань он приехал по приглашению друга. Влюбился в эти места и считает их второй родиной. В Славянске-на-Кубани живут замечательные люди, и это дает ему стимул в работе.

Хирург бессилен без команды, операционной сестры, санитарок. Рамазан Магомедович собрал в хирургическом отделении Славянской ЦРБ истинных профессионалов, высококвалифицированных медиков, у которых сам всегда мог спросить совета, даже у тех, кто называл его своим учителем. Под его руководством отделение превратилось в современный хирургический центр, оснащенный новейшим диагностическим и операционным оборудованием.



Настоящая революция в хирургии края произошла в 1993 году, когда Р. Рамазанов сделал впервые эндоскопическую операцию. С тех пор проведено более десяти тысяч операций. Сейчас уже все хирурги отделения освоили эндоскопическую хирургию и делают ювелирную работу – быстрые, малотравматичные, бескровные, по сути уникальные операции с использованием эндоскопической аппаратуры, которая помогает не только в считанные дни возвращать в рабочий строй пациентов, но и ставить точнейшие диагнозы.



О достижениях Рамазана Магомедовича говорят его многочисленные звания и награды. Он кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, врач высшей категории, член шести российских ассоциаций хирургов, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, победитель краевого конкурса «Лучший врач года». Сам же своим главным достижением считает крепкую, дружную семью. Жейнат – верная супруга и хранительница семейного очага четы Рамазановых. Три сына – гордость отца и матери. И пусть не все они пошли по стопам родителей-медиков, главное – стали достойными людьми.



В свои без малого 70 лет Рамазан Магомедович полон сил, занимается оздоровительным бегом, ведет активный образ жизни. Он всегда говорит, что, пока чувствует в себе силы, будет работать. Главное – угадать момент, когда нужно уйти, чтобы не мешать молодым коллегам. Этот момент наступил в 2011 году: он ушел на заслуженный отдых, но продолжает заниматься частной практикой.

Заслуженный врач России Рамазан Магомедович Рамазанов получил также почетное звание «Заслуженный врач Республики Дагестан». Хирургу с золотыми руками оно было присвоено в феврале 2013 года. Несмотря на то, что Рамазан Магомедович уже многие годы живет и работает в Славянске-на-Кубани, на малой родине в Агульском районе, в Республике Дагестан гордятся профессиональными успехами своего земляка и знают, что всегда могут обратиться к нему, и не только за профессиональной помощью.

Абдурахман Манафов