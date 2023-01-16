Хирург Агакерим Исинов из Табасаранского района спасает жизни раненных в СВО

Уроженцы Табасаранского района достойно проявили себя в ходе специальной военной операции по защите народа Донбасса от украинских нацистов.

Одним из отличившихся на территории ДНР и ЛНР является уроженец селения Ерси, подполковник медицинской службы Исинов Агакерим Эмирбекович, который за мужество и профессионализм недавно награжден медалью Суворова.

Агакерим родился в селении Ерси Табасаранского района. У него с детства было большое желание стать врачом и после окончания школы поступил в Самарский военно- медицинский институт. По медицинской специальности он хирург. Кроме того, он прошел обучение и в Военно- медицинской академии им. С.М. Кирова, по окончанию которой стал ведущим хирургом 422 военного госпиталя Минобороны России.

Агакерим Исинов возглавлял хирургические отделения в госпиталях Волгограда и Владикавказа, Чечни, в Армении. Участвовал и в освобождении Южной Осетии.

С начала СВО Агакерим Исинов оказывает помощь раненым бойцам на территории ДНР и ЛНР.