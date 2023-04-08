Хиринду Султанова и Тельман Ибрагимов, а также ансамбль «Макъам» принимают участие во всероссийском вокальном конкурсе на телеканале «Звезда»

Сегодня, 8 апреля, в 22:30 пройдет масштабное голосование телезрителей по всей России. Дагестанские исполнители нуждаются в нашей с вами поддержке.

Проголосовать за Хиринду Султанову, Тельмана Ибрагимова и ансамбль Макъам, которые будут соперничать с более чем 80 участниками, можно онлайн в ходе одного из самых главных музыкальных конкурсов страны.

Дагестанский коллектив провел множество репетиций, прошел отборочный этап для того, чтобы представить нашу республику как край, наполненный талантами и внутренней красотой. Теперь многое зависит от дагестанских зрителей.

Голосуем за наших!