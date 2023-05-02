Хасавюртовцы могут ознакомиться с дизайн-проектом пешеходной зоны

Сегодня мы хотим познакомить вас с дизайн-проектом общественной территории «Пешеходная зона на улице Имама Шамиля от дома №148 до дома №142», который был разработан специально для нашего города.

Общая площадь пешеходной зоны составляет 640 кв.м. Эскизным проектом благоустройства предусмотрено выполнение следующих работ: установка урн, скамеек, освещения, ограждения и замена покрытия тротуарной зоны.

На данный момент по рейтингу голосования лидируют бульвар по ул. Тотурбиева (от ул. Абубакарова до ул. Шахтаманова) и сквер по ул. Даитова. Оба проекта имеют свои преимущества и уникальные особенности, которые делают их привлекательными для жителей и гостей города.

Мы приглашаем вас выбрать понравившийся объект и принять участие в голосовании на сайте https://05.gorodsreda.ru/objects?location=m82735000 до 31 мая.