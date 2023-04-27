Хасавюртовцам рассказали о дизайн-проекте общественной территории «Пешеходная зона»

Общая площадь пешеходной зоны на улице Имама Шамиля от дома №141 до дома №137″.

составляет 640 кв.м. Эскизным проектом благоустройства предусмотрено выполнение следующих работ: установка урн, скамеек, освещения, ограждения, замена покрытия тротуарной зоны.

По рейтингу голосования на данный момент лидируют два объекта: бульвар по ул. Тотурбиева и сквер по ул. Даитова.

Не упустите возможность проголосовать за понравившуюся территорию до 31 мая на сайте za.gorodsreda.ru. Ваш голос может стать решающим!