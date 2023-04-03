Хасавюртовские семьи участников СВО в надежных руках

Ежедневная помощь, оказываемая городскими властями семьям, чьи родные и близкие отправились в зону спецоперации для выполнения поставленных Президентом РФ задач, выполняется на постоянной основе.

Такую задачу депутатскому и волонтерскому корпусам, а также представителям администрации поставил руководитель Хасавюрта Корголи Корголиев, который поручил и порекомендовал оказывать всевозможную поддержку домочадцам военнослужащих.

Так, узнать о текущем положении дел, поинтересоваться наиболее волнующими вопросами и проблемами, а также передать продуктовые наборы по семьям участников СВО отправились депутаты городского Собрания Бекболат Акавов и Ахмед Курбанов, а также главный специалист отдела организации деятельности АТК Муратхан Кандауров и представитель муниципального волонтерского штаба #МыВместе. Городские власти, в очередной раз, напомнили, что руководитель города держит на личном контроле данное мероприятие, а по необходимости можно обратиться в администрацию.