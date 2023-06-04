Хасавюртовские семьи участников СВО под опекой городских властей

В городе Хасавюрте продолжается масштабная работа по оказанию помощи и поддержки семей, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции для выполнения целей, поставленных Президентом России.

На постоянной основе к семьям выезжают представители городской власти, чтобы узнать о текущем положении дел и состоянии здоровья родных военнослужащих.

На сей раз с таким визитом семьи навестил заместитель начальника Управления стратегического развития и инвестиций Эльбрус Ирасханов, который передал им продуктовые наборы первой необходимости и взял на контроль волнующие их вопросы.

Напомним, данная работа осуществляется по инициативе Главы Хасавюрта Корголи Корголиева, который поручил и рекомендовал представителям муниципалитета, депутатам городского Собрания и волонтерам муниципального штаба #МыВместе регулярно навещать семьи участников спецоперации и оказывать им содействие в решении вопросов.