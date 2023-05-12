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Хасавюртовские семьи участников СВО окружены заботой городских властей

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В городе Хасавюрте продолжается масштабная работа по оказанию помощи семьям, чьи мужья и сыновья отправились в зону спецоперации для выполнения задач, поставленных Президентом России.

Так, представители муниципалитета, депутаты городского Собрания и волонтеры муниципального штаба #МыВместе на постоянной основе навещают семьи участников СВО с целью узнать об их положении дел.

Именно с таким визитом сегодня к семьям наведался депутат городского Собрания Эльмурза Деветов, который передал продуктовые наборы первой необходимости и взял на контроль проблемы, волнующие родных и близких участников СВО.

Депутат напомнил семьям, что данная работа инициирована Главой города Корголи Корголиевым и она будет продолжаться.

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