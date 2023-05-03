Хасавюртовские семьи участников СВО находятся под опекой городских властей

Проводимая работа депутатским корпусом по поддержке семей участников специальной военной операции, инициированная руководителам Хасавюрта Корголи Корголиевым, осуществляется на регулярной основе.

Ежедневно семьи, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции, навещают представители администрации, депутатского и волонтерского корпусов. Они интересуются положением дел и передают продуктовые наборы.

Именно с таким визитом, 2 мая, к семьям наведался депутат городского Собрания Эльмурза Деветов и волонтер муниципального штаба #МыВместе. Они узнали, как могут помочь и поддержать родных участников СВО пока их мужчины отважно и храбро защищают интересы нашей Родины.

Эльмурза Деветов напомнил семьям, что данная работа осуществляется под чутким контролем Главы города и в случае возникновения вопросов любого характера, двери в администрацию для них всегда открыты.