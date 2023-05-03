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Хасавюртовские семьи участников СВО находятся под опекой городских властей

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Проводимая работа депутатским корпусом по поддержке семей участников специальной военной операции, инициированная руководителам Хасавюрта Корголи Корголиевым, осуществляется на регулярной основе.

Ежедневно семьи, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции, навещают представители администрации, депутатского и волонтерского корпусов. Они интересуются положением дел и передают продуктовые наборы.

Именно с таким визитом, 2 мая, к семьям наведался депутат городского Собрания Эльмурза Деветов и волонтер муниципального штаба #МыВместе. Они узнали, как могут помочь и поддержать родных участников СВО пока их мужчины отважно и храбро защищают интересы нашей Родины.

Эльмурза Деветов напомнил семьям, что данная работа осуществляется под чутким контролем Главы города и в случае возникновения вопросов любого характера, двери в администрацию для них всегда открыты.

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