Герои Z

Хасавюртовец Руслан Абасов поделился причинами, побудившими принять участие в СВО

Оставить комментарий

Участник СВО, заместитель директора Училища олимпийского резерва города Хасавюрт Руслан Абасов вернулся домой после получения ранения.

Руслан Абасов отмечает, что посчитал своим прямым долгом отправиться в зону спецоперации на защиту интересов Отечества. После полного выздоровления планирует вновь вернуться в строй для успешного выполнения поставленных боевых задач.

«Мы с товарищами, получая посылки из родного города, понимаем и чувствуем, что нас помнят, о нас беспокоятся и болеют душой. Еще больше, безусловно, мотивирует, когда видишь, что твою семью и близких не оставляют без внимания во время твоего отсутствия», — сказал боец и поблагодарил городские власти в лице Главы города Хасавюрт Корголи Корголиева.

Также читают:

По итогам 2022 года КЭМЗ произвёл продукции на три...
Профессиональные действия Шамиля, позволили полку ...
Нариман Абдулмуталибов посетил КФХ "Гайдаров" в Ба...
Хирург Шамиль Абдулмеджидов ежедневно спасает деся...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *