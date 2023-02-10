Хасавюртовец Руслан Абасов поделился причинами, побудившими принять участие в СВО

Участник СВО, заместитель директора Училища олимпийского резерва города Хасавюрт Руслан Абасов вернулся домой после получения ранения.

Руслан Абасов отмечает, что посчитал своим прямым долгом отправиться в зону спецоперации на защиту интересов Отечества. После полного выздоровления планирует вновь вернуться в строй для успешного выполнения поставленных боевых задач.

«Мы с товарищами, получая посылки из родного города, понимаем и чувствуем, что нас помнят, о нас беспокоятся и болеют душой. Еще больше, безусловно, мотивирует, когда видишь, что твою семью и близких не оставляют без внимания во время твоего отсутствия», — сказал боец и поблагодарил городские власти в лице Главы города Хасавюрт Корголи Корголиева.