«Хасавюрта не будет, СВО переходит в новое качество» — депутат Госдумы

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Андрей Гурулёв считает, что специальная военная операция на Украине переходит на новый уровень. В этот раз никакого хасавюртовского соглашения не будет.

Необходимо поразить критически важные объекты на территории Украины. Военные должны действовать иначе, при этом беречь каждого российского солдата.

«После харьковского инцидента, когда люди засомневались в нас, сегодня всем дан четкий ответ. Никакого Хасавюрта не будет никогда. Только полная победа обеспечит достойное будущее», — написал Гурулёв в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные засыпали судоходный канал в Новой Каховке, чтобы перебросить силы на правый берег реки Днепр.

Хасавюртовское соглашение было подписано в августе 1996 года между представителями федеральной власти РФ и руководством самопровозглашенной республики Ичкерия после того, как они установили контроль над городами Грозным, Аргуном и Гудермесом.