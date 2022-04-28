Хасавюрт выбирает дизайн-проекты

На территории Хасавюрта посредством наружной рекламы размещена информация о проводимом в городе рейтинговом голосовании по выбору дизайн-проектов объектов, благоустраиваемых в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

У горожан есть возможность быстрого перехода по qr-коду, который направит сразу на сайт za.gorodsreda.ru, где есть возможность выбрать понравившийся проект.

Напомним, в 2023 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Хасавюрте будут благоустроены 7 общественных территорий. По каждой из них на выбор горожан представлены 2 дизайн проекта.