Хасавюрт поддержал акцию «Письмо солдату»

17 октября по всей стране в рамках «Урока мужества» прошла акция «Письмо солдату», направленная на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

К участию в ней присоединились учащиеся гимназии №3 г. Хасавюрт. Ребята рассказали в письмах о себе, своих мечтах, школьной жизни и выразили слова поддержки и благодарности тем, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает мирное будущее нашей страны.

Письма уже направлены солдатам по указанному адресу. Ученики отметили, что с нетерпением будут ждать ответы.

Напомним, присоединиться к акции может каждый желающий, написав письмо и отправив по адресу: 129090, Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 1, с обязательной пометкой на конверте «Письмо солдату».