Герои Z

Хасавюрт мобилизовался вокруг мобилизованных

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Хасавюртовцы сегодня показывают единство в поддержке мобилизованных военнослужащих и их семей: начиная от молодежных объединений, заканчивая властью — все вовлечены в содействие военнослужащим, а значит — Победе. В колледжах шьют и пекут для тыла и для фронта, власти находятся в постоянном контакте с семьями действующих и погибших участников СВО, волонтеры, студенты и школьники собирают посылки на фронт, помогают с детьми и в решении насущных и бытовых вопросов. Основная доля содействия оказывается в рамках проекта #МыВместе

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