Хасавюрт масштабно отметил 78-ю годовщину со Дня Победы

Сегодня, 9 мая, в знаменательную дату для нашей страны — в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялся праздничный концерт на площади имени З.Н. Батырмурзаева города Хасавюрта, который посетили несколько тысяч человек.

Перед началом концертной программы руководитель Хасавюрта Короголи Корголиев совместно с заместителями, представителями администрации, руководителями структурных подразделений, общественными деятелями и жителями города растянули масштабное Знамя Победы и прошлись с ним, демонстрируя силу российского народа.

В центре площади была развернута красиво украшенная сцена, создающая атмосферу праздника. Все внимание собравшихся горожан и гостей было приковано к ней, где выступили множество творческих коллективов со специальной программой.

Торжественное право дать старт данному мероприятию было предоставлено Главе города Корголи Корголиеву.

«Дорогие ветераны войны и труда, сегодняшние защитники Отечества, хасавюртовцы и гости города! От всей души хочется поздравить вас с этим знаменательным днем в истории нашей страны и пожелать доброго здоровья, душевного покоя и благополучия! Пусть всегда и везде вас окружают уважение и понимание, любовь и забота», — сказал Корголи Корголиев.