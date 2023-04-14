Хасавюрт готовится к рейтинговому голосованию «Формирование комфортной городской среды»

Сегодня в администрации города Хасавюрта под руководством градоначальника Корголи Корголиева прошло совещание в преддверии старта рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое начнется 15-го апреля и продлится по 31-ое мая.

С докладом о подготовке и планах к предстоящему мероприятию выступил первый заместитель главы города Арслан Арсланов. Он также рассказал об объектах, претендующих на участие в голосовании, среди которых продолжение строительства бульвара по улице Тотурбиева, пешеходной зоны проспекта имени Имама Шамиля, обустройство сквера по ул. Даитова.

Корголи Корголиев, в первую очередь, отметил работу волонтеров, проделывающих огромную работу в жизнедеятельности города, благодаря которым прошлогоднее голосование прошло с успехом.

Далее Глава города дал соответствующие поручения руководителям структурных подразделений администрации по подготовке и проведению рейтингового голосования, акцентировав внимание на обширное информационное освещение данного вопроса.

Стоит напомнить, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств с сохранением колорита и неповторимой архитектуры, атмосферы комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста будет одинаково приятно жить, работать и отдыхать.