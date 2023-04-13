Хасавюрт готовится к отправке первых призывников

С 1 апреля в России началась весенняя призывная кампания, на которую будут призываться юноши в возрасте от 18 до 27 лет.

Так, ежедневно в Военный комиссариат по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам приходят граждане, получившие повестку о прохождении срочной военной службы. Они проходят медицинский осмотр, общаются со специалистами, которые интересуются их проблемами и положением дел в семье. На основе полученных результатов призывная комиссия принимает соответствующие решения.

Юношам напоминают, что ни один срочник не будет отправлен в зону специальной военной операции. Все они будут проходить военную службу на территории Российской Федерации в течение 12 месяцев со дня призыва.

Стоит отметить, что весенняя призывная кампания продлится по 15 июля.