Хасанбекова Исита: «Среди тех, кто еще не привит, есть дети, которые по состоянию здоровья не смогли пройти процедуру вакцинации»

«Начиная с 27 февраля, я контролирую процесс вакцинации детей Новолакской школы №1. Сюда входят в основном учащиеся 1-3 классов, и небольшое количество учащихся четвертых классов, кому не исполнилось десять лет.

Подлежащих вакцинации в школе всего 231 человек. Из них уже привиты 170 учащихся, в процентном соотношении это составляет 80%.

Среди тех, кто еще не привит, есть дети, которые по состоянию здоровья не смогли пройти процедуру вакцинации. Но есть и небольшое количество «отказников».

Я считаю, что у нас неплохие результаты по вакцинированию детей от полиомиелита», — рассказала заместитель директора Новолакской СОШ №1 по организационной и воспитательной работам Исита Хасанбекова.