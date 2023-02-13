Харибский перевал закрыт из-за снежной бури

Дорога республиканского значения Хасавюрт – Тлох, ведущая через высокогорный Харибский перевал, закрыта из-за снежной бури 13 февраля 2023 года.

Еще вчера на перевале работала дорожная техника АО «Гумбетовское ДЭП № 10». Сегодня ветер усилился, снег стал падать крупными хлопьями, перевал пришлось закрыть. Спецтехника приступит к расчистке полотна трассы от снежных сугробов, как только позволят погодные условия.

Администрация Гумбетовского района и дорожники муниципалитета призывают владельцев автотранспортных средств выбрать объездные пути.