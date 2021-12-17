Директор Центра стратегических инициатив и политических технологий «Вектор» Ханжан Курбанов прокомментировал создание центра Альтаир. По словам Ханжана Курбанова Центр Альтаир станет новой точкой роста, которая позволит Дагестану отбирать и развивать одаренных детей и вдохновлять их.

«Меликов Сергей Алимович отдал свою резиденцию под строительства Центра для одаренных детей – это благородный жест. 30 лет мы живём в новой политико-социальной реальности, за это время детям не уделялось практически никакого внимания. Наконец, мы осмыслили, осознали, что «Дети» – это реальный девиз всего развития, всей нашей жизни. Если не вкладываем в детей, не вкладываем в их образование, не получаем в результате ничего. Необходимо воспитывать и развивать детей, понимающих не только куда они должны стремиться, но и патриотичных личностей, привитых от всех радикальных деструктивных идей, течений», — поделился директор Центра «Вектор».