Хамзаев призвал не делать из мобилизации повод для «шапкозакидательства»

Российские власти в указе о частичной мобилизации описали все очень грамотно и структурированно, обозначив четкое понимание категорий людей, которые подпадают и не подпадают под новую меру. Об этом в беседе с «360» заявил член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Утром в среду, 21 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужили, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт. В ней задействуют около 300 тысяч резервистов (один процент мобилизационного ресурса).

По словам Хамзаева, указ по сути не является чем-то новым. «С первого дня спецоперации России на Украине часть членов Госдумы уже побывала в зоне конфликта, а некоторые и вовсе находятся там в режиме 24/7», — сообщил он.

Политик уточнил, что недавно сам вернулся из зоны проведения спецоперации, и призвал россиян ответственно относиться к ситуации. Депутат также подчеркнул, что его самого и коллег не пугает возможность поехать в зону спецоперации России на Украине и отстаивать суверенитет своей страны.