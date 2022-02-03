Халатное отношение в использовании газового оборудования недопустимо!

Ответственный подход и серьезное отношение граждан во многих случаях позволили бы избежать возникновение чрезвычайных ситуаций. Воспламенение зачастую носит техногенный характер, их причиной становится человек. Небрежное отношение к технике безопасности приводит к пожарам и к трагедиям.

Во многих случаях источником огня становится открытое пламя, электронагревательные приборы, а также газовое оборудование.

В работе с каждым из этих элементов необходимо четкое знание инструкции и мер по эксплуатации.

В осенне-зимний период в Агульском районе население активно использует электронагреватели для обогрева помещений, а для приготовления пищи — газовые баллоны. Покупать баллон необходимо только в специализированных организациях, где реализуется сертифицированная продукция. Это важно потому что за безопасную эксплуатацию газовых приборов ответственность несут их владельцы.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов желательно располагать вне зданий у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание и данные помещения должны быть выполнены из негорючих материалов. Кроме того, необходимо устранить доступ до газовых баллонов для несовершеннолетних лиц, для этого места хранения газовых баллонов должны запираться на замок во избежание доступа к ним детей. Важным условием является наличие в помещениях, где хранится газовый баллон, системы вентиляции.

В случае, если вы почувствовали резкий запах газа, необходимо немедленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне и тщательно проветрить помещение, а также вызвать специалистов. Категорически запрещается использовать в это время открытый огнь, включать и выключать электроприборы и электроосвещение.

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо соблюдать правила пожарной безопасности!