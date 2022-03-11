Хайбула Арбулиев: «Решение принято в самый нужный момент»

Олимпийский факелоносец 2014 года, 35-кратный чемпион России и 20-кратный чемпион международных встреч по легкоатлетическому многоборью среди ветеранов Хайбула Арбулиев выразил свою точку зрения относительно специальной военной операции, проводимой на Украине.

«Решение Владимира Путина касаемо Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и специальной военной операцией на Украине, конечно, правильное. ДНР и ЛНР должны быть защищены и, более того, должны стать отдельными государствами, если они Украине не нужны. Россия находится на расстоянии вытянутой руки, то есть наша страна готова помочь им. Признание Россией независимости двух республик принято в самый нужный момент. Ведь целых восемь лет люди мучились. Более того скажу, Украина должна быть вместе с нами. Не с Америкой и Европой, а именно с Россией», — высказал свое мнение Х. Арбулиев.

«Дагестан — гостеприимная республика, — продолжил он. – И всем известно, что в трудные времена наша земля всегда принимала беженцев. Лично я готов поселить в своем доме отдельную семью. Я очень надеюсь, что в скором времени и в Донецкой, и в Луганской республиках, да и во всей Украине наступит мир и люди вернутся на родную землю».

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