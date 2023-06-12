Хаджимурад Малаев поздравил дагестанцев с Днем России

Главврач 1-й городской больницы города Махачкалы Хаджимурад Малаев обратился к дагестанцам по случаю Дня России.

«Утро 12 июня начинается с официальных поздравлений всех жителей РФ с Днем России, потому что сегодня мы отмечаем очень важный праздник для всех граждан нашей страны. День России является символом независимости, национального единения и свободы.

Мое детство, моя молодость прошла по разным уголкам необъятной Родины. Только воочию мы сможем убедиться масштабами и величием нашей страны. И у каждого из нас своя Россия в сердце. У кого то она красота полей Поволжья, у кого то бескрайний лесной океан Тайги, у кого то могучий Байкал, у кого то огненная Камчатка, а у меня мой родной горный, трудолюбивый Дагестан. Мы все маленькие пазлы, самого красивого живого и разнообразного полотна на свете, под названием – Россия.

Сегодня в этот праздничный день, на полях СВО решается судьба не только нашей страны, но и дальнейшее мироустройство. От нашей страны зависит куда пойдет человеческая история, по традиционному пути базисных светлых ценностей или по новой навязанной повестке, где бездуховность, аморальность и диктат одной самой агрессивной страны на свете. Россия уже привыкла менять вектор мировой истории, она это делала и в 1812 и в 1945 сделает и сейчас. Видимо небесам суждено, чтобы именно наша страна, спасала планету от сил зла и невежества.

Я поздравляю всех россиян с этим праздником!», — написал руководитель ведомства на своей странице в телеграм.