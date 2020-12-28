Главный врач Городской клинической больницы N1 Хаджимурад Малаев получил высший орден «Честь и гордость Дагестана – Золотой орел».
Малаева наградили за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Дагестанский Региональный фонд «Общественное мнение» проводил опрос для выбора лучшего врача и медицинского учреждения республики.
Респонденты выбрали Малаева большинством голосов.
Хаджимурад Малаев получил орден «Честь и гордость Дагестана – Золотой орел»
Главный врач Городской клинической больницы N1 Хаджимурад Малаев получил высший орден «Честь и гордость Дагестана – Золотой орел».