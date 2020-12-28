Общество

Хаджимурад Малаев получил орден «Честь и гордость Дагестана – Золотой орел»

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Главный врач Городской клинической больницы N1 Хаджимурад Малаев получил высший орден «Честь и гордость Дагестана – Золотой орел».
Малаева наградили за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Дагестанский Региональный фонд «Общественное мнение» проводил опрос для выбора лучшего врача и медицинского учреждения республики.
Респонденты выбрали Малаева большинством голосов.

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