Хаджимурад Магомедов посетил семьи Шамиля Насрулаева и Шамиля Гаджимурадова, погибших на СВО

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан от Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов посетил семьи кавалеров ордена Мужества Шамиля Насрулаева и Шамиля Гаджимурадова, отдавших свои жизни за Родину в ходе СВО на Украине.

Хаджимурад Магомедов поздравил членов семей воинов с Днём Победы, заверил их в том, что государство делает и будет делать все возможное для оказания помощи защитникам Отечества и их семьям.

Во время встречи с матерью майора СОБР «Ястреб – Каспий» Шамиля Насрулаева 84-летней Патимат Омаровой Хаджимурад Магомедов сказал, что он погиб геройски.

«Шамиль Насрулаев – достойный офицер. Я думаю, что многие молодые поколения должны взять пример с его мужества. Хочу сказать родителям, родным и близким Шамиля Насрулаева большое спасибо за то, что воспитали такого народного героя, Героя России. Для нас он – герой, потому что в расцвете сил погиб, исполняя долг. Вечная память ему», – сказал Магомедов.

Брат Шамиля Насрулаева Ахмедбег Насрулаев поблагодарил за визит и оказываемую помощь.

Также 9 Мая депутат посетил отца павшего на СВО кавалера ордена Мужества старшего лейтенанта Шамиля Гаджимурадова Ухуму Гаджимурадова, сказал, что депутаты готовы помочь в решении вопросов семей бойцов СВО. Депутат НС РД преподнёс членам семей воинов СВО продукты и другие подарки.

Депутата сопровождали начальник управления сельского хозяйства, экономики, имущественных отношений Гумбетовского района Магомед Абдулхалимов, главный специалист данного управления Магомед Алиев, замглавы сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» Сакинат Ухумасултанова и другие. Отметим, что имена Шамиля Насрулаева и Шамиля Гаджимурадова присвоены улицам села Мехельта.